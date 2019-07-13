الامارات | الجزيرة يتلقى عروضاً لشراء الغاني أسانتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتلقى عروضاً لشراء الغاني أسانتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر بنادي الجزيرة لـ«الإمارات اليوم»، إن «شركة كرة القدم بالنادي تلقت بعض العروض من أندية محلية، لشراء عقد لاعب وسط الفريق الغاني أرنست أسانتي، (30 عاماً)، أو استعارته».

وأعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم قبل أسابيع عدة الاستغناء عن لاعب الوسط الغاني أرنست أسانتي، بجانب البرازيلي ليوناردو بيريرا والمغربي ناصر بارازيت.

في الوقت الذي دخلت فيه شركة الكرة بالنادي في مفاوضات للتعاقد مع لاعب الوصل راشد الهاجري، (24 عاماً) في صفقة انتقال حر.

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ونفى المصدر صحة الأنباء التي ترددت عن دخول النادي في مفاوضات مع الهولندي آرين روبين، نجم نادي بايرن ميونيخ والمنتخب الهولندي، الذي كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة مع ناديه والمنتخب الهولندي.

وكان قد تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن روبين رفض عرض الجزيرة، رغم محاولات عدة من أجل إقناعه بالقدوم إلى الإمارات واللعب للجزيرة، وأن اللاعب أصرّ على قراره النهائي باعتزال كرة القدم.

لايزال عقد أسانتي سارياً حتى الموسم المقبل.