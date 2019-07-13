الامارات | الدرمكي: على اللاعبين مضاعفة الجهود لتحقيق طموحات العيناوية

شكرا لقرائتكم خبر عن الدرمكي: على اللاعبين مضاعفة الجهود لتحقيق طموحات العيناوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر راشد الدرمكي، خلال لقائه اللاعبين في أول لقاء رسمي له معهم منذ توليه رئاسة الشركة في حضور أعضاء مجلس الإدارة مطر الظاهري، وسالم الجنيبي وماجد العويس، إن على اللاعبين مضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية، من أجل الوصول لتحقيق الأهداف المنشودة في الفترة المقبلة، وهي تحقيق طموحات القاعدة الجماهيرية للنادي بالمنافسة على جميع الألقاب.

وأكد الدرمكي خلال الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري قبل الحصة التدريبية، أول من أمس، والذي نشره الموقع الرسمي للنادي أنه على ثقة بجميع عناصر الفريق على تقديم المستوى المشرف خلال رحلة التحدي الخاصة بالدفاع عن شعار الكيان العيناوي الشامخ بالقيم والمبادئ.

وطالب رئيس الشركة اللاعبين بأهمية السعي لتحقيق النتائج القوية، وتعزيز رصيد بطولات الفريق وإنجازاته محلياً وخارجياً، مشدداً في الوقت نفسه ضرورة العمل على كل المعطيات التي تؤدي إلى الواقع المنشود في الفترة المقبلة، متمنياً التوفيق للفريق في تحقيق الطموحات المرجوة، وإسعاد «العيناوية» في الموسم الجديد.

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وقال الدرمكي إن «الرعاية السامية والدعم السخي والاهتمام الكبير من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النادي الأول لرئيس النادي النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، يعتبر دافعاً مهماً للجميع على تحقيق الأهداف الكبيرة».

وتابع الدرمكي وأعضاء مجلس الإدارة الحصة التدريبية المسائية التي أجراها الفريق على استاد خليفة بن زايد، بمشاركة جميع اللاعبين، وتحت قيادة المدرب الكرواتي إيفان ليكو، وفي حضور مشرف الفريق الأول والرديف محمد عبيد حماد وإداري الفريق مطر الصهباني، واشتمل المران على تنفيذ برنامج لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، بجانب بعض التدريبات التكتيكية بالكرة، بينما خضع حراس المرمى لتدريبات شاقة.

وكان عدد من لاعبي الفريق يتقدمهم المهاجم البرازيلي كايو كانيدو والمدافع الياباني تسوكاسا شيوتاني، والحارس محمد بوسندة والمهاجم جمال معروف، قد خضعوا لحصة تدريبية في الصالة الرياضية من أجل تقوية العضلات، وذلك استكمالاً لبرنامج خاص وضعه الجهاز الطبي للاعبين، سيتم تنفيذه على بقية لاعبي الفريق حتى نهاية فترة المعسكر.

وسيغيب عن الحصص التدريبية القادمة كل من الحارس خالد عيسى خالد عيسى، والمدافعين بندر الأحبابي ومحمد شاكر بجانب لاعب الوسط المدافع أحمد برمان ولاعب الوسط المهاجم ريان يسلم، وذلك بسبب التحاقهم بتجمع المنتخب الوطني، على أن ينضموا إلى تدريبات «الزعيم» في النمسا بعد نهاية الاستحقاق الدولي.