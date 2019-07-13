الامارات | علي محمد: ترقبوا دكة بدلاء قوية لـ «بطل الدوري» في الموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن علي محمد: ترقبوا دكة بدلاء قوية لـ «بطل الدوري» في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد إداري الفريق الأول لكرة القدم، علي محمد، أن لاعبي الشارقة بدأوا تحضيراتهم للموسم الجديد بروح معنوية عالية، فـ«بطل الدوري» لابد أن يدخل الموسم المقبل بروح معنوية عالية، معتبراً أن اللاعبين المواطنين الذين تعاقد معهم النادي أخيراً يشكلون إضافة كبيرة للفريق، مشيراً إلى أن دكة بدلاء الفريق ستكون أفضل من الموسم السابق، بعدما كان الشارقة يشكو عدم وجود دكة بدلاء قوية، معتبراً أن الصعوبة التي ستواجه الشارقة تكمن في كيفية المحافظة على المراكز المتقدمة في الدوري، لافتاً إلى أن هناك سبعة لاعبين جدد في صفوف الملك الشرقاوي.

وقال علي محمد في تصريحات صحافية: «تعاقدنا مع نوعية جيدة من اللاعبين، ونثق بأنهم يشكلون إضافة حقيقية للفريق، وندرك التحدي الكبير الذي سيواجهه الشارقة في الموسم المقبل، باعتباره حاملاً للقب درع الدوري في الموسم الماضي، وعيون الفرق كلها ستكون متجهة نحوه، بعكس الموسم الماضي».

وأضاف «أتوقع أن الشارقة في حال وفق في التعاقد مع اللاعب المهاجم، المحترف البرازيلي ويلتون سواريز، فإن الفريق سيؤدي موسماً أفضل من السابق كمستوى فني، نظراً لأننا تعاقدنا مع لاعبين جدد جيدين، ودكة بدلاء جيدة، والمراكز التي كان لدينا فيها ضعف الموسم الماضي استقطبنا فيها لاعبين أفضل، بجانب أن الفريق اكتسب خبرة، كما أن اللاعبين اكتسبوا ثقة بأنفسهم».

وعما إذا كان بدء الفريق إعداده الموسم الحالي من دون اللاعب الأجنبي الرابع يمثل نقطة سلبية، خلافاً لما كان عليه وضع الفريق في الموسم الماضي، عندما بدأ إعداده مكتمل الصفوف، خصوصاً على صعيد اللاعبين الأجانب، أوضح أن هذا الكلام صحيح، لكن النادي سينتهي قريباً من مسألة حسم ملف اللاعب الأجنبي الرابع بديلاً للاعب السابق ويلتون سواريز.

وبدأ الشارقة تدريباته على ملعبه بمعنويات كبيرة، بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء المحترف الأوزبكي شكوروف، الذي يتدرب بالجري فقط حول الملعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مارس الماضي، وحرمته من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم الماضي.

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ومن المقرر أن يغادر الشارقة إلى معسكره الخارجي في هولندا في الـ20 الجاري الذي يستمر لمدة 20 يوماً، يخوض خلاله الفريق ثلاث مباريات ودية، على أن يعود الشارقة إلى الدولة في التاسع من أغسطس المقبل استعداداً الخوض مباراته أمام بني ياس في 22 من الشهر نفسه في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي.

وكان الشارقة بدأ تحضيراته للموسم الكروي الجديد الإثنين الماضي، من خلال تدريبات يومية على الملعب الفرعي للنادي، فيما انتهى لاعبو الشارقة أيضاً من الفحوص الطبية. وأعلن الشارقة رسمياً أخيراً تعاقده مع ثلاثة لاعبين مواطنين، هم: طارق الخديم، ومحمد عبدالباسط، وسالم سلطان، إذ ظهروا مع الفريق في التدريبات الأخيرة التي يجريها الفريق استعداداً للموسم الجديد.

علي محمد:

«تعاقدنا مع نوعية جيدة من اللاعبين ونثق بأنهم يشكلون إضافة حقيقية».