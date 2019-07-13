الامارات | «النسور» تحلم بالتحليق في السماء المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «النسور» تحلم بالتحليق في السماء المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلق منتخب «سوبر إيغلز» (النسور الممتازة) على علو متوسط باحثاً عن النجمة الرابعة، بعد لقب أخير في 2013 وغياب عن نسختي العامين 2015 و2017.

بقيادة المدرب الألماني غيرنوت رور، حلت نيجيريا ثانية في المجموعة الثانية، وقدّمت مباراة رائعة ضد الكاميرون في ثمن النهائي (3-2)، قبل أن تتخطى جنوب إفريقيا 2-1 في ربع النهائي.

اللاعبون الذي علقوا في بداية البطولة إضراباً على خلفية المكافآت المالية، يجدون أنفسهم حالياً في موقع المستحق للتنويه.

قال مدربهم بعد الفوز الأخير «أعتقد أننا نستحق التأهل لأننا اليوم (الأربعاء ضد جنوب إفريقيا) كنا الفريق الأفضل»، مضيفاً «نحن سعداء جداً لأننا في نصف النهائي، وتتبقى لنا مباراتان. كان هدفنا بلوغ نصف النهائي، لكن طالما أننا بلغناه، نريد المضي حتى النهائي».