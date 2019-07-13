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الامارات | السنغال في انتظار زئير

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القاهرة - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «أسود تيرانغا» ليسوا جرحى، لكنهم لم يزأروا بعد. بدأ المنتخب بتواضع مقارنة بالمتوقع من أفضل منتخب قاري في تصنيف الفيفا، مع أسماء من طينة ساديو مانيه المتوج مع فريقه الإنجليزي بطلاً لأوروبا، والمدافع الصلب لنابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي. أنهى الدور الأول ثانياً خلف الجزائر في المجموعة الثالثة، واكتفى بالنتيجة ذاتها (1-صفر) في ثمن وربع النهائي، على أوغندا وبنين توالياً.

وطرحت أسئلة عن المنتخب الذي - رغم الأسماء التي دافعت عن ألوانه، مثل مدربه الحالي آليو سيسيه- لم يتمكن حتى الآن من إحراز اللقب القاري، وكانت أفضل نتيجة له الحلول وصيفاً في 2002.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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