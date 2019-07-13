الامارات | زوارق أبوظبي أمام تحدي أوجستو اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق أبوظبي أمام تحدي أوجستو اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق اليوم في مياه بحيرة نيكو بمدينة أوجستو البولندية السباق الرئيس الأول لتحدي أوجستو الكلاسيكي لزوارق «الفورمولا2» 12 ساعة، الذي ينطلق كي يكون الجزء الثاني من التحدي العالمي الذي بدأ في روين الفرنسية في مايو الماضي. وينطلق السباق الأول اليوم بطموحات كبيرة وقوية لفريق أبوظبي الإماراتي الذي يستمر بنجاح في المشاركة بهذه البطولة التي يتصدر ترتيبها العام.
ويشارك في منافسات السباق 14 زورقاً شاركت جميعها في المنافسة الأولى والتحدي الأول في روين، وتسعى اليوم لمزاحمة فريق أبوظبي الإماراتي على صدارة الموسم وعدم إعطائه الفرصة كي يتوج للمرة الأولى بطلاً للمرحلتين.
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