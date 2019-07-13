شكرا لقرائتكم خبر عن خالد رفعت يعتزم الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتزم الدكتور خالد رفعت، مدير التسويق الأسبق بنادى الزمالك، نجل الراحل أحمد رفعت نجم نادى الزمالك الأسبق، الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ولاقى رفعت تأييد عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وطالبوه بالترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة، المزمع إجراؤها بعدما تقدم جميع أعضاء اتحاد الكرة باستقالتهم، على خلفية وداع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بطولة الأمم الإفريقية مبكراً أمام جنوب إفريقيا.

وأعلن خالد رفعت استقالته من منصب مدير التسويق في نادى الزمالك في عام 2017 الماضي، بعدما بقى داخل جدران القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات يشغل هذا المنصب وتعاقبت عليه العديد من مجالس الإدارات، كما كان ممثلاً لنادى الزمالك في لجنة إنشاء دورى المحترفين، ومن المنتظر أن يعلن رفعت بشكل رسمي عن ترشحه في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة ولكن بعد وضوح الموقف بالنسبه للمجلس الحالي.