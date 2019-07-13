كوبر يجتمع بأحمد ناجى وأسامة نبيه...

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جدة - عمرو شويل التقى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى السابق، معاونيه فى جهازه مع الفراعنة وتحديدا الثنائى أسامة نبيه المدرب المساعد وأحمد ناجى مدرب حراس المرمى ، على هامش زيارته لمصر حاليا ومعه مساعده الأوزبكى. وكتب أحمد ناجى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" مستر كوبر منور مصر لقاء على هامش زيارته لمصر فى حضور مساعده الاوزبكى وكابتن اسامه نبيه والصديق عمرو خليل". Advertisements كان هيكتور كوبر قد رحل عن تدريب منتخب مصر عقب خسارة الفراعنة 3 مباريات أمام أوروجواى وروسيا والسعودية فى مونديال روسيا 2018، ليحتل الفراعنة المركز الـ31 من أصل 32 منتخبا فى المونديال. ويتولى كوبر حاليا مسئولية تدريب منتخب أوزباكستان ومعه محمود فايز محلل أداء منتخب مصر السابق.

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