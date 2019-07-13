شكرا لقرائتكم منتخب مصر للصالات يواجه جنوب أفريقيا الأحد المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى منتخب مصر للصالات نظيره جنوب افريقيا يوم الأحد المقبل، لتحديد الفائز بلقب البطولة الودية المقامة حاليا فى جنوب افريقيا. وفاز منتخب جنوب افريقيا على موزمبيق اليوم بنتجية 3 / 2 ، بينما فاز منتخب مصر على زامبيا 5 /4. ويحتل منتخب جنوب افريقيا المركز الاول حاليا برصيد 6 نقاط، بينما يأتى منتخب مصر فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، ويتقابل الفريقان لتحديد الفائز بلقب الدورة. ويأتى ترتيب فرق البطولة قبل الجولة الأخيرة كالتالى: Advertisements جنوب افريقيا 6 نقاط مصر 4 نقاط موزمبيق نقطة وحيدة زامبيا صفر

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