شكرا لقرائتكم النصر يعلن القوائم الثلاثة قبل انعقاد الجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النصر يوم الجمعة قوائم المرشحين الثلاثة لرئاسة النادي قبل انعقاد الجمعية العمومية يوم السبت، بعدما تأجلت يوم الخميس لعدم اكتمال النصاب.

وتشمل القائمة الأولى رئاسة صالح الأطرم وعضوية عبدالعزيز العويسي وإبراهيم الحسينان ومحمد الخريجي ومحمد المساعد، فيما يترأس نصر النصر القائمة الثانية وعضوية سعيد الشهري وضيف الله العتيبي وفايز العنزي ومتعب القحطاني ومنير حجيج وثامر الشمري.

ويترأس صفوان السويكت القائمة الأخيرة، وعضوية كل من سهيل القاسم وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد.