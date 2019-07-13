غاتلين يروض لايليس في لقاء موناكو

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روَّض العداء الأميركي المخضرم جاستن غاتلين (37 عاما) مواطنه الواعد نواه لايليس (21 عاما) عندما تفوق عليه في سباق 100 م في لقاء موناكو الدولي، المرحلة التاسعة من الدوري الماسي لألعاب القوى، الجمعة في الإمارة الفرنسية.

وقطع غاتلين غاتلين، بطل أولمبياد 2004 في أثينا وبطل العالم في النسخة الأخيرة في لندن، مسافة السباق بزمن 9,91 ثوان بفارق جزء في المئة من الثانية أمام لايليس الذي حقق الأسبوع الماضي في لقاء لوزان رابع أفضل توقيت في التاريخ في سباق 200 م عندما سجل 19,50 ثانية خلف أساطير السباق الجامايكي أوساين بولت (19,19 ث) ومواطنه يوهان بلايك (19,26 ث) والأميركي مايكل جونسون (19,32 ث).

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وحل الأميركي الآخر مايكل رودجرز ثالثا بزمن 10,01 ثوان.

وكان غاتلين حسم المركز الأول في لقاء لوازن بزمن 9,92 ثوان، مؤكدا تألقه في الآونة الأخيرة بعدما كان سجل 9,87 ثوان قبلها بخمسة أيام في لقاء ستانفورد الأميركي خلف مواطنه كريستيان كولمان (9,81 ث).

وأكد غاتلين استعداده للتجارب الأميركية المقررة بين 25 و28 الحالي لاختيار المشاركين في مونديال الدوحة في الفترة بين 27 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين.