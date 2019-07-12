شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يتحدث عن مكاسب معسكر الزمالك في قبرص.. والمواجهات المتبقية بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شكره لرئيس مجلس إدارة النادي، مرتضى منصور، على توفير معسكري إعداد للفريق في غاية الأهمية، الأول في مدينة 6 أكتوبر وتم خلاله التركيز على الشق البدني، والثاني خارجي بقبرص وتم خلاله خوض مباريات قوية وتدريبات عنيفة للغاية.

وأكد المدير الفني للزمالك، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، رضاه بنسبة كبيرة عن معسكر إعداد قبرص في ظل خوض مباريات مع أندية قوية بالدوري القبرصي بخلاف خوض تدريبات بدنية وتكتيكية وخططية، من أجل الاستعداد لاستئناف اللقاءات المتبقية ببطولة الدوري الممتاز.

وأوضح خالد جلال أن نتائج المباريات مرضية تماما، خاصة أنها مع أنديه قوية، بخلاف مشاركة جميع اللاعبين وتجهيزهم فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، والدفع بالعناصر التي كانت غائبة لفترات طويلة خلال الموسم، بالإضافة لاكتشاف مواهب صاعدة.

Advertisements

وأشار المدير الفني إلى أن جميع اللاعبين طوال فترة معسكر قبرص كانوا في قمة الانضباط والالتزام والكل كان حريصا على تنفيذ التعليمات والتوجيهات على الوجه الأكمل، وأن المعسكر ساهم في زيادة الانسجام والتناغم بين اللاعبين، وتجهيز جميع العناصر للمباريات المقبلة.

وبخصوص التدعيمات الجديدة، كشف خالد جلال أن التركيز حاليا على الثلاث مباريات المتبقية للفريق بالدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي، وبعدها سوف يعقد جلسة مع مرتضى منصور، وأمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، لوضع التصور الخاص بالمراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

وأضاف خالد جلال أنه لا يشغل باله نهائيا بالانتقادات والهجوم الذي يتعرض له من بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، مضيفا أنه لا يتابع تلك الأشياء وأن تركيزه في مهمته وهى تحقيق الانتصارات والبطولات للزمالك، وأنه لديه ثقة كبيرة في جماهير الزمالك الواعية التي ستساند الفريق وتدعمه بمنتهى القوة خلال اللقاءات المتبقية له بالدوري الممتاز.

وكشف المدير الفني للزمالك أنه يتحدث مع لاعبي الفريق بأن المباريات الثلاث المتبقية بالدوري، مواجهات مصيرية بداية من مباراة الجونة، لذا فإنهم مطالبون بالفوز خلال شوطي المباراة.

وأضاف خالد جلال أن مصطفى فتحي لاعب كبير وعودته ستكون إضافة قوية للفريق خلال المباريات المتبقية ويتم تجهيزه بصورة تدريجية بعد أن شارك في جزء من مباراة أمونيا القبرصي.