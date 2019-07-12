شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر» يهزم «نادال» ويضرب موعدًا مع «ديوكوفيتش» في نهائي ويمبلدون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب السويسري روجيه فيدرر، على الإسباني رافايل نادال، 7 / 6 (7 / 3) و1 / 6 و6 / 3 و6 / 4 اليوم الجمعة، في الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، ليضرب موعدا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية.

وتعد هذه هي المرة الثانية عشرة التي يصعد فيها فيدرر للمباراة النهائية بهذه البطولة.

وسيسعى فيدرر للتتويج بلقبه الحادي والعشرين في بطولات الجائزة الكبرى «جراند سلام» عندما يواجه ديوكوفيتش بعد غد الأحد في المباراة النهائية.

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كان ديوكوفيتش حجز مقعده في المباراة النهائية للمرة السادسة بتغلبه في الدور قبل النهائي على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6 / 2 و4 / 6 و6 / 3 و6 / 2 في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وتمكن ديوكوفيتش من إنهاء المباراة في ساعتين و49 دقيقة.

ويسعى ديوكوفيتش للحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي ليكرر نفس الإنجاز عندما فاز باللقب في 2014 وحافظ عليه في العام التالي.

وتعد تلك المرة الثانية والعشرين في بطولات الجراند سلام التي يتواجه فيه اثنان بين الثلاثي ديوكوفيتش وفيدرر ونادال في المباراة النهائية للبطولات الكبرى.