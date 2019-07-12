شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجزائر: «فيجولي» يعاني من إصابة عضلية.. وموقفه من مباراة نيجيريا لم يتحدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض سفيان فيجولي، لاعب منتخب الجزائر، لإصابة عضلية، كانت سببًا في استبداله في نهاية المباراة التي تغلبت فيها الجزائر على كوت ديفوار 4/3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /1، أمس الخميس، في دور الثمانية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وأكدت مصادر موثوقة لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أن فيجولي لاعب جالطة سراي التركي، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، لكن مشاركته في مباراة الدور قبل النهائي أمام نيجيريا المقررة بعد غد الأحد غير محددة.

Advertisements

كان فيجولي سجل هدف التقدم للمنتخب الجزائري أمام كوت ديفوار، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني للمباراة ليحل أندي ديلور بدلًا منه.

من جهة أخرى، قام الإعلاميون الجزائريون بتحية اللاعبين وتشجيعهم من خلال تنظيم اصطفاف شرفي، قبل انطلاق تدريبات الفريق، والتي أقيمت اليوم الجمعة في ملعب «بترو سبورت»، تحفيزًا لهم قبل المواجهة أمام نيجيريا.

وشارك في المران اللاعبون البدلاء في مباراة كوت ديفوار، فيما خضع الأساسيون لعملية تأهيل بمقر الإقامة.