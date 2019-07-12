حازم امام يعتزل العمل العام ويتجه للاعلام

رفض حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، كل الضغوط للعودة من جديد للعمل العام، بعد الإخفاق المدوي لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والتي اضطرت مجلس الجبلاية للاستقالة.

وأكد إمام للمقربين له أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة مرة أخرى، معللا ذلك بأن المناخ الحالي لا يساعد أي شخص على العمل والنجاح.

وأوضح إمام أن تجربتي العمل في اتحاد الكرة والزمالك تجعله لا يفكر في العمل التطوعي من جديد، والتفرغ فقط للعمل الإعلامي.

ورفض ضغوط أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل لضمه إلى قائمة يرغب في تشكيلها لخوض انتخابات الجبلاية المقبلة بعد اللجنة المؤقتة التي سيتم تعيينها خلال المرحلة المقبلة.