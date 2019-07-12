رفض حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، كل الضغوط للعودة من جديد للعمل العام، بعد الإخفاق المدوي لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والتي اضطرت مجلس الجبلاية للاستقالة.
وأكد إمام للمقربين له أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة مرة أخرى، معللا ذلك بأن المناخ الحالي لا يساعد أي شخص على العمل والنجاح.
وأوضح إمام أن تجربتي العمل في اتحاد الكرة والزمالك تجعله لا يفكر في العمل التطوعي من جديد، والتفرغ فقط للعمل الإعلامي.
ورفض ضغوط أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المستقيل لضمه إلى قائمة يرغب في تشكيلها لخوض انتخابات الجبلاية المقبلة بعد اللجنة المؤقتة التي سيتم تعيينها خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر حازم امام يعتزل العمل العام ويتجه للاعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.