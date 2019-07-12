برشلونة يكشف تفاصيل تقديم جريزمان

وكسر البلوجرانا عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد، بدفع قيمة الشرط الجزائي في العقد، والتي بلغت 120 مليون يورو.
وسيوقع جريزمان على عقود مع البارسا لمدة 5 سنوات، حتى صيف 2024، وبشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.
وبحسب البيان الرسمي لبرشلونة، فإن جريزمان سيصل بعد ظهر غد السبت، وفي تمام التاسعة مساءً سيلتقط عدة صور في متجر النادي.
ويوقع جريزمان بعد غد الأحد، على العقود، ويخرج في مؤتمر صحفي للحديث إلى وسائل الإعلام، ولن يُشارك الجماهير في تقديمه نظرًا لأعمال الإصلاح لأرضية ملعب "كامب نو"، كما حدث مع البرازيلي نيتو قبل أيام.
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