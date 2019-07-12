الياباني آبي مستعد لتنفيذ رغبات برشلونة

سيكون أمام المنتقل حديثاً إلى فريق برشلونة الإسباني، الياباني هيروكي آبي، تحدٍ جديد لا يتعلق فقط بمواجهة الفرق العملاقة في الدوري الإسباني، بل يمتد إلى التحديات التكتيكية والتي ستكون مختلفة كلياً عن تكتيك فريقه السابق كاشيما انتلرز الياباني.

فقد كشف آبي، 20 عاماً، اليوم الجمعة للصحيفة اليابانية "هوتشي"، أن برشلونة الإسباني اقترح عليه اللعب في مركز مختلف عن مركزه المعتاد، موضحاً بالقول: "في كاشيما ألعب دائماً بالهجوم، ولكن أخبروني برشلونة بأنهم سيعتمدون عليّ في مركز آخر".

وأضاف: "سأكون مثل جوردي البا ودانييل ألفيس، فرصتي باللعب في مركزي الظهير مرتفعة للغاية".

وأكد اللاعب الياباني الدولي بأنه مستعد للعب في مركز الظهير مع برشلونة، قائلاً: "في الفترة الحالية من المفهوم الحديث لكرة القدم، أصبحت المساندة الدفاعية أكثر أهمية من البقاء في الوسط، سبق لي اللعب في الخلف، لأنني أشعر بأهمية اللعب في مركز الظهير، وانا أتطلع للعب في هذا المركز مع برشلونة".

يذكر أن فريق كاشيما أنتلرز الياباني أعلن رسمياً اليوم، الجمعة، انتقال لاعبه إلى برشلونة الإسباني، حيث فاز اللاعب بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري الياباني 2018.