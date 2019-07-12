ريفالدو يرحب بإمكانية رحيل نيمار لريال مدريد

أكد ريفالدو نجم منتخب البرازيل السابق، أنه لن يشعر بخيبة أمل، إذا ما انتقل مواطنه نيمار إلى ريال مدريد، رغم أنه يفضل انضمامه لناديه القديم برشلونة.

وأشار ريفالدو إلى أن نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في الرحيل واتخاذ خطوة جديدة في مسيرته بعيدا عن النادي الباريسي.

وقال ريفالدو "هل سأشعر بخيبة أمل إذا رأيته في ريال مدريد؟ على الإطلاق، أعتقد أن الأهم الآن بالنسبة لنيمار هو الرحيل عن باريس سان جيرمان، إذا ما لاحظت تصرفاته وغيابه عن حضور التدريبات وتعليقاته، سيتضح لك أنه يرغب في قطع خطوة جديدة للأمام".

وأوضح أنه يرغب في عودة نيمار لصفوف برشلونة، مضيفًا "بالطبع أفضل أن يذهب نيمار لبرشلونة، ولكن ريال مدريد فريق كبير أيضا وسيزداد قوة بالتعاقد معه".

وتابع "أتابع الأنباء التي تشير إلى أن برشلونة يفضل دفع قيمة صفقة ضم نيمار من خلال تبادل لاعبين، ربما يدفع ريال مدريد ما يطلبه باريس سان جيرمان ويحصل على خدمات نيمار من أجل تدعيم فريقه بشكل أكبر بعد الموسم المتواضع الذي مر به".