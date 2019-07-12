إنتر ميلان يُنهي صفقة جديدة

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، التعاقد مع لاعب جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للموقع الرسمي لإنتر ميلان، فإن النادي قام بشراء بطاقة الحارس يونوت رادو، على أن ينضم إلى جنوى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويريد النيراتزوري أن يستمر رادو في التطور مع جنوى، بدلًا من أن يجلس على مقاعد البدلاء للحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش خلال الموسم المقبل.

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يذكر أن رادو خاض خلال الموسم الماضي، 33 مباراة رفقة جنوى في الدوري الإيطالي، وتلقى 46 هدفًا، بينما خرج بشباك نظيفة 6 مرات.

ويقترب إنتر ميلان من حسم صفقة أخرى، اليوم الجمعة، حيث أن نيكولو باريلا اجتاز الكشف الطبي، واقترب من التوقيع بشكل رسمي مع النيراتزوري.

ولعب رادو في فرق الشباب بإنتر ميلان، قبل أن تتم إعارته ثم بيعه لجنوى، وعقب تألقه حرص النيراتزوري على تفعيل بند إعادة الشراء في عقده مقابل 12 مليون يورو.