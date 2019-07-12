موعد جديد لتقديم صفقة جريزمان

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن موعد برشلونة الجديد لتقديم صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة ينوي تقديم جريزمان، بعد غد الأحد، في الكامب نو، بدون حضور جماهيري.

ويعارض جانب كبير من جمهور برشلونة، إتمام صفقة جريزمان، بسبب موقفه الموسم الماضي، وخداع البارسا بعد الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد معه، ومن ثم التجديد للروخي بلانكوس.

ويتواجد محامي جريزمان الآن في مقر رابطة الليجا، من أجل دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.

وكان جريزمان قد انقطع عن بداية فترة إعداد أتلتيكو مدريد للموسم الجديد، خاصة بعدما تأكد رحيله، وتعاقد الأتلتي مع البرتغالي جواو فيليكس، ومنحه القميص رقم 7 الخاص بالنجم الفرنسي.