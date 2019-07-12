إنتر ميلان يناور مانشستر يونايتد بعرض جديد من أجل لوكاكو

لا يزال نادي إنتر ميلان الإيطالي، يجري محاولاته للتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، لدعم الفريق خلال الميركاتو الصيفي استعدادًا للموسم الجديد.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي للإنتر، غادر مطار ليناتي متوجهًا إلى لندن، من أجل التفاوض مع مانشستر يونايتد ومناقشة ضم لوكاكو.

وأضاف أن النادي الإنجليزي يريد الحصول على 85 مليون يورو، للسماح برحيل لوكاكو، مشيرا إلى أن إنتر ميلان يدرك أن اليونايتد لا ينوي منح النيراتزوري أي خصم.

وتابع الموقع أن المفاوضات بين الطرفين قد تتباطأ لعدة أيام، ومن ثم سيعود الإنتر بعرض جديد، مشيرا إلى أنه لن يصل إلى 85 مليون يورو، لكنه سيكون جيدًا إلى حد ما من خلال رفع قيمة عرض الحصول على لوكاكو على سبيل الإعارة، إلى 20 مليون يورو.