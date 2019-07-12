جنابري يتطلع لتجنب أخطاء الموسم الماضي

رفض سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ الألماني، التوقف عن التحسن والتطور، رغم تتويجه بجائزة لاعب الموسم في الفريق البافاري.

وقدم الدولي الألماني، البالغ من العمر 23 عامًا، مستويات مميزة في موسمه الأول مع البايرن، كما سجل 10 أهداف في البوندسليجا وصنع 5 آخرين خلال 30 مباراة.

ورغم ذلك، قال جنابري في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للبوندسليجا "في الموسم الماضي، كان عليّ الاعتياد والتأقلم سريعًا مع فريق جديد، حيث يوجد الكثير من الضغط من أجل النجاح".

وأضاف "لعبنا أيضًا في دوري الأبطال، كانت تجربة جديدة بالنسبة لي، بالطبع تفكر في أدائك الخاص، لكني حاولت تجنب التفكير في أشياء محددة".

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ونوه "الآن بداية جديدة بالنسبة لي، لذلك أريد التحسن والتطور في كافة الأمور".

وتطرق جنابري للحديث عن المنافسة في الموسم المقبل مع بوروسيا دورتموند، مؤكدًا أهمية تجنب تكرار أخطاء الموسم الماضي، والتركيز على تحقيق الانتصارات فقط، دون النظر إلى ما يفعله المنافس.

ورغم ذلك، أكد جنابري أن الموسم الماضي كان ناجحًا بالنسبة لفريقه، خاصة بعد فوزه بالثنائية المحلية.

وأتم "لقد خسرنا من ليفربول في دوري الأبطال، لكنهم استمروا في البطولة وحصدوا اللقب، لذلك لا يوجد أي شيء نشكو منه".