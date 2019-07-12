مؤشر لبقاء بوجبا مع مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن قميصه الاحتياطي الجديد، والذي سيخوض به منافسات موسم 2019 - 2020.
وتميز الزي البديل للشياطين الحمر باللون الذهبي، حيث ظهر في إعلان القميص الجديد كل من بول بوجبا وخوان ماتا وماركوس راشفورد وجيسي لينجارد ولوك شاو ونيمانيا ماتيتش.
ويخوض حاليًا فريق مانشستر يونايتد معسكرًا تحضيرًا للموسم الجديد في أستراليا، يتخلله بعض المباريات الودية.
ويشير ظهور بوجبا في إعلان القميص الجديد، إلى إمكانية استمراره في "أولد ترافورد" خلال الموسم الجديد، وسط أنباء رحيله لنادٍ آخر.
يذكر أن بوجبا يحظى باهتمام من قبل ريال مدريد ويوفنتوس، لكن إدارة الشياطين الحمر تتمسك باستمراره في الموسم المقبل.
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