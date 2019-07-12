سان جيرمان يعيد فتح ملف صفقة شتوية

يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي مساعيه الجادة لتدعيم الفريق بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة بي إس جي فتحت مجددا ملف التفاوض مع نادي إيفرتون الإنجليزي، لضم لاعب وسطه السنغالي، إدريسا جايا.

وأضافت أن مسؤولي سان جيرمان تقدموا بعرض أولي قيمته 30 مليون يورو لضم جايا، الذي يمتد عقده مع نادي إيفرتون حتى صيف 2022.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن النادي الباريسي كان مهتما بضم اللاعب السنغالي صاحب الـ29 عاما في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أكد أن الفريق بحاجة لضم لاعب وسط مدافع وقلب دفاع قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.