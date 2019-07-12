تأهل الثنائي الكولومبي المكون من سيباستيان كابال وروبرت فرح لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس لمنافسات الزوجي، لأول مرة في تاريخهما والثالثة في بطولات جراند سلام، عقب فوزهما الخميس على الثنائي المكون من الجنوب أفريقي رافين كلاسين والنيوزيلندي مايكل فينوس بنتيجة 6-4 و6-7 (4-7) و7-6 (7-2) و6-4.
وسيواجه الكولومبيان في المباراة النهائية الثنائي الفرنسي المكون من نيكولا مايو وإدوارد روجيه فازلين، اللذين تمكنا من إقصاء الزوجي المكون من الكرواتي إيفان دوديج والسلوفاكي فيليب بولاسك بنتيجة 6-2 و7-6 (9-7) و7-6 (7-2).
وسيكون هذا هو النهائي الثالث الذي يخوضه الثنائي الكولومبي عقب نهائي بطولة رولان جاروس عام 2011 أمام البيلاروسي ماكس ميرني والكندي دانييل نستور، وبطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي أمام النمساوي أوليفر ماراش والكرواتي ماتي بافيتش. .
كانت هذه تفاصيل خبر تأهل فرح وكابال لنهائي زوجي ويمبلدون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.