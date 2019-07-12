سان جيرمان يفكر في خطف نجم ريال مدريد

يفكر باريس سان جيرمان الفرنسي، في تعزيز صفوفه بصفقة من ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن سان جيرمان يفكر في توجيه ضربة موجعة لنابولي، من خلال التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد.

ويعد نابولي أبرز المهتمين بالتعاقد مع رودريجيز، في ظل رغبة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق الجنوب، في جمع شمله بصانع الألعاب الكولومبي.

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وأضافت أن نابولي غير موافق على طلبات ريال مدريد الكبيرة، لاسيما وأن النادي الإيطالي يرغب في ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ولفتت إلى أن باريس سان جيرمان يتمتع بقوة مالية كبيرة، خاصة في حال مغادرة نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي، موضحة أن باريس على استعداد لتلبية طلب الريال وضم خاميس مقابل 40 مليون يورو.

وكان أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، قال في تصريحات صحفية إن ريال مدريد هو العائق في صفقة انضمام خاميس لنابولي، بالرغم من موافقة ورغبة اللاعب على الرحيل للنادي الإيطالي.