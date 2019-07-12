يوفنتوس يعير مدافعه الجديد

قرر نادي يوفنتوس إعارة مدافعه الجديد كريستيان روميرو إلى جنوى، اليوم الخميس، لمدة موسم واحد.

وكتب روميرو على حسابه في شبكة "إنستجرام": "الآن تفكيري فقط مع جنوى، وأريد أن نبدأ العمل من أجل تقديم عام رائع".

وكان روميرو قد أجرى الكشف الطبي في يوفنتوس، الثلاثاء الماضي، ليكون ثاني مدافع ينضم هذا الصيف إلى بيانكونيري، عقب مريح ديميريل.

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ولفتت تقارير إيطالية إلى أن يوفنتوس سيدفع من 15 إلى 20 مليون يورو، ثمنًا لخدمات المدافع البالغ من العمر 21 عامًا.

وانضم روميرو إلى جنوى الصيف الماضي، قادما من نادي بيلجرانو الأرجنتيني، مقابل 1.65 مليون يورو، بينما ظهر بمستوى مميز مع الفريق الأحمر والأزرق، ليجذب أنظار الفنيين في يوفي، الذي سيبقيه في جنوى بالموسم القادم.

يذكر أن يوفنتوس على أعتاب التعاقد أيضًا مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد أياكس أمستردام، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.