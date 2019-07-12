جبوهو رجل مباراة الجزائر وكوت ديفوار

حصل سيلفان جبوهو حارس مرمى منتخب كوت ديفوار، على جائزة رجل المباراة التي جمعت منتخب بلاده مساء اليوم الخميس، أمام نظيره الجزائري.

والتقى المنتخبان اليوم، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حاليا.

وكان منتخب الجزائر قد حسم المباراة لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب الجزائر نظيره النيجيري، في نصف النهائي من منافسات البطولة، يوم الأحد المقبل، على ملعب القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخب الجزائر حجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس الأمم الأفريقية، بعدما تفوق على غينيا ضمن منافسات دور الـ 16، فيما تأهل منتخب كوت ديفوار بعد الفوز على منتخب مالي.