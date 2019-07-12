مانشستر يونايتد يقدم عرضه الأول لضم بديل بوجبا

قدم مانشستر يونايتد عرضه الأول، اليوم الخميس، للتعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن قيمة العرض المرسل تبلغ 80 مليون يورو، ولكن إدارة لاتسيو برئاسة كلاوديو لوتيتو سترفضه، وتطلب الحصول على 100 مليون يورو.
وأشارت إلى أن إدارة لاتسيو ليست في عجلة بشأن بيع ميلينكوفيتش، ولذلك لن تقدم أي تسهيلات للشياطين الحمر هذا الصيف.
وأوضحت أن إدارة الشياطين الحمر تفكر أن يكون العرض الثاني للاعب عبارة عن مبلغ مالي بالإضافة إلى أحد لاعبي اليونايتد، ولكن لاتسيو يريد الحصول على المبلغ بأكمله نقدًا.
يذكر أن اليونايتد يرغب في ضم ميلينكوفيتش، تحسبًا لرحيل الفرنسي بول بوجبا عن "أولد ترافورد" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
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