اخبار الرياضه

الراشد رئيساً للجنة المسابقات في رابطة المحترفين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الراشد رئيساً للجنة المسابقات في رابطة المحترفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتمد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تشكيل لجنة المسابقات الخاصة بتنظيم مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعد انتقال أعمالها من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الرابطة بدءاً من الموسم الرياضي 2019/2020.

وتضم اللجنة التي اختارها أعضاء مجلس إدارة الرابطة بأغلبية التصويت كل من: أحمد بن راشد الراشد رئيساً، وعضوية كل من عبدالعزيز بن ناصر الحميدي وعبدالمجيد بن عبدالرحمن المنصور.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في الـ 11 من يونيو الماضي عن موعد انطلاق مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين والذي سيكون في الـ 22 من أغسطس 2019 ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى المقرر انطلاقته يوم 20 أغسطس 2019.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراشد رئيساً للجنة المسابقات في رابطة المحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا