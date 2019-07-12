الراشد رئيساً للجنة المسابقات في رابطة المحترفين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)اعتمد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين تشكيل لجنة المسابقات الخاصة بتنظيم مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعد انتقال أعمالها من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الرابطة بدءاً من الموسم الرياضي 2019/2020.
وتضم اللجنة التي اختارها أعضاء مجلس إدارة الرابطة بأغلبية التصويت كل من: أحمد بن راشد الراشد رئيساً، وعضوية كل من عبدالعزيز بن ناصر الحميدي وعبدالمجيد بن عبدالرحمن المنصور.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في الـ 11 من يونيو الماضي عن موعد انطلاق مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين والذي سيكون في الـ 22 من أغسطس 2019 ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى المقرر انطلاقته يوم 20 أغسطس 2019.
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