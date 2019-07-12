شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن فلاتة في الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) ‏اتفقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع نظيرتها في نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، على انتقال المدافع عبدالمحسن فلاتة لصفوف العميد، وسيتم الإعلان خلال الساعات القادمة.

‏اتفقت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع نظيرتها في نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، على انتقال المدافع عبدالمحسن فلاتة لصفوف العميد، وسيتم الإعلان خلال الساعات القادمة.

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