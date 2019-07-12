شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج الفضلي ببطولة الإسكواش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش خالد السعد، الفائزين في البطولة الرابعة للإسكواش التي نظمتها أندية «وقت اللياقة» في الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، إلى جانب مدينة دبي الإماراتية، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 81 لاعباً، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية ، وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

حيث حصل على المركز الأول اللاعب عمرو محمد الفضلي، وحل العابد الحازمي ثانياً، وجاء فهد المديهش في المركز الثالث، وقاد المباراة الحكمان الدوليان خالد النجار، وعبدالرحيم العمري.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للإسكواش خالد السعد أهمية الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية والتي تهدف لدعم الرياضة بكافة أنوعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة، مشيداً بدور «وقت اللياقة» في تفعيل هذا الجانب وإقامة مثل هذه البطولات التي تعتبر فرصة لاكتشاف المواهب وضمها للأندية ومن ثم المنتخبات السعودية.