المسحل يستقبل أبطال غرب آسيا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، المنتخب السعودي للناشئين المتوج بذهب بطولة غرب آسيا، والتي اختتمت أمس الأول في الأردن، إذ استقبل المسحل الأبطال بالورود والكلمات التحفيزية، وكانت البعث

استقبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، المنتخب السعودي للناشئين المتوج بذهب بطولة غرب آسيا، والتي اختتمت أمس الأول في الأردن، إذ استقبل المسحل الأبطال بالورود والكلمات التحفيزية، وكانت البعث السعودية وصلت إلى أرض الوطن على ثلاث دفعات (الرياض، جدة، الدمام) وشهدت استقبالاً حافلاً للأبطال في المطارات الثلاثة.

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