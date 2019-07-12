الهلال يوقع مع «فلاي إن»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقع إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مساء غد السبت عقد رعاية جديد مع شركة "فلاي إن" في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وذلك بحضور رئيس النادي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الراعية.

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وبتوقيع العقد مع "فلاي إن" يكون مجلس الإدارة الجديد للنادي العاصمي تعاقد مع رابع شركة متخصصة لرعاية النادي بعد شركات " المملكة القابضة ،وإعمار الإماراتية والتعاونية".

هذ وسبق أن اتفقت الإدارة الهلالية، وشركة المملكة القابضة على تعديل بنود عقد الشراكة الاستراتيجية بينهما، بما يسمح للنادي بإضافة شعار راعي آخر بخلاف "المملكة" مع عدم تخفيض قيمة الرعاية من جانب الشركة.

وينتظرالفريق أطقم الملابس الجديدة من شركة “إس تيم” شريك نادي الهلال الحصري لقطاع الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لتوزيعها، بعد أن يتم تجهيزها بشعارات الشركات الراعية التي تعاقد معها الهلال.