شكرا لقرائتكم منتخب الكاراتيه يحقق 4 ميداليات ذهبية فى أول أيام البطولة الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق لاعبى منتخب الكاراتيه 4 ميداليات ذهبية فى أول أيام البطولة الإفريقية المقامة ببوتسوانا وتستمر حتى 16 يوليو الجارى. حقق الميداليات لمنتخب مصر كلا من كريم غالى و ياسمين الجويلى و نورسين على و شروق الحناوى Advertisements وكانت بعثة المنتخب غادرت إلى بوتسوانا فجر الخميس استعدادا للمشاركة فى البطولة، والتى تأتى ضمن خطة الإعداد لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 وكان منتخب الكاراتيه للناشئين والشباب قد حقق المركز الثانى بمنافسات دورى الشباب الذى يقام بكرواتيا بعد حصد 10 ميداليات متنوعة. وحقق لاعبو منتخب الكاراتيه 10 ميداليات، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 4 برونزيات، بينما احتل المركز الأول اليابان بفارق فضية وبرونزية عن منتخب الفراعنة وتحققت الميداليات عن طريق كل من شهد إبراهيم، بلال عمرو، وعبد الرحمن محمد، ونور إيهاب ذهبيات، بينما حقق الفضيات أسر خالد، وعلى أسامة، وفيما يخص البرونزيات فجاءت عن طريق ميار زين العابدين، ولؤى هشام، ونهى عمرو، بالإضافة إلى نورهان محمد

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