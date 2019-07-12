شكرا لقرائتكم خالد جلال يوجه الشكر لمرتضى منصور على المعسكر الخارجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، رضاه بنسبة كبيرة عن معسكر إعداد الفريق فى قبرص، بعد ختام المعسكر اليوم الجمعة، استعدادا لعودة البعثة البيضاء إلى القاهرة، غداً السبت، استعداداً لاستئناف مباريات الدورى الممتاز.

ووجه خالد جلال فى تصريحات لموقع النادى الرسمى الشكر إلى مرتضى منصور رئيس النادى على توفير معسكرين للفريق الأول فى أكتوبر الذى شهد التركيز على الجانب البدنى والثانى فى قبرص وتم خلاله خوض مباريات قوية وتدريبات فنية وبدنية من أجل الاستعداد فى الدورى.

كما أوضح خالد جلال بأن نتائج المباريات فى معسكر قبرص مرضية تماما له خاصة وأنها مع أنديه قوية، بخلاف مشاركة جميع اللاعبين وتجهيزهم فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة والدفع بالعناصر التي كانت غائبة لفترات طويلة خلال الموسم بالإضافة لاكتشاف مواهب صاعدة.

وأشار المدير الفني للزمالك بأن جميع اللاعبين طوال فترة معسكر قبرص كانوا في قمة الانضباط والالتزام والكل كان حريص على تنفيذ التعليمات والتوجيهات على الوجه الأكمل مضيفاً بأن المعسكر ساهم في زيادة الانسجام والتناغم بين اللاعبين وتجهيز جميع العناصر للمباريات المقبلة وبخصوص التدعيمات الجديدة ، كشف خالد جلال بأن التركيز حاليا على الثلاث مباريات المتبقية للفريق بالدوري أمام الجونة والاسماعيلي والأهلي، وبعدها سوف يعقد جلسة مع مرتضي منصور وأمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة لوضع التصور الخاص بالمراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

Advertisements

وأضاف خالد جلال بأنه لا يشغل باله نهائيا بالانتقادات والهجوم الذى يتعرض له من بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي مضيفاً بانه لا يتابع تلك الأشياء وإن تركيزه في مهمته وهى تحقيق الانتصارات والبطولات للزمالك وإنه لديه ثقة كبيرة في جماهير الزمالك الواعية التى ستساند الفريق وتدعمه بمنتهى القوة خلال اللقاءات المتبقية له بالدوري العام.

وكشف المدير الفنى للزمالك بأنه يتحدث مع لاعبي الفريق بأن المباريات الثلاث المتبقية بالدورى مواجهات مصيرية بداية من مباراة الجونة لذا فانهم مطالبون بالفوز خلال شوطي المباراة -وفقا لقوله-، وأضاف خالد جلال بأن مصطفى فتحى لاعب كبير وعودته ستكون إضافة قوية للفريق خلال المباريات المتبقية ويتم تجهيزه بصورة تدريجية بعد أن شارك في جزء من مباراه أمونيا القبرصى.

وخاض الزمالك خلال معسكره في قبرص 4 مباريات ودية الأولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3 ، والثانية أمام أنورثوسيس فاماغوستا وانتهت بالتعادل 3 – 3 ، والثالثة أمام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر والرابعة اليوم أمام أمونيا وانتهت بالفوز بهدف أيمن حفني.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.