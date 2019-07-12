شكرا لقرائتكم الأهلى يستفسر من اتحاد الكرة على هذا القرار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو النادي الاهلي اتصالات مع نظراؤهم في إتحاد الكرة لمعرفة موقف إقتراح إعتبار لاعبي الأندية العربية من شمال أفريقيا "محليين" من أجل حسم عدة أمور خاصة بالصفقات في النادي.

كان اتحاد الكرة ق أعلن منذ أيام إنه سوف يسمح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب عربي واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020 بعدما شهد الموسم الجارى للدورى المصرى السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.

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وينتظر الاهلي صدور قرر رسمي من الجبلاية بضم لاعب من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد من أجل قيد التونسي على معلول أو المغربي وليد آزاور كلاعب محلي على أن يتم بعدها تحديد إختيارات الاهلي من اللاعب الأجانب.

ويضم الاهلي حالياً خمسة لاعبين أجانب ، هم على معلول ووليد آزارو والنيجيري جونيرو أجاي والأنجولي جيرالدو واللاعب المالي الجديد أليو ديانج وفي حالة قيد معلول أو أزارو كلاعب محلي ورغبة الاهلي في ضم لاعب أجنبي أخر سيكون الاهلي مُطالب بالأستغناء عن أحد الأجانب المتواجدين بالفريق حالياً.