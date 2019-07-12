شكرا لقرائتكم خالد جلال يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة بعد العودة من معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب العودة من معسكر الإعداد المقام فى قبرص.

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وتغلب الزمالك على أمونيا القبرصى، بهدف نظيف سجله أيمن حفنى فى الدقيقة 80 من عمر المباراة التى جمعت بينهما اليوم الجمعة، فى آخر اللقاءات الودية للأبيض فى معسكره بقبرص واستطاع الزمالك خلال التجربة التى خاضها أمام أمونيا القبرصي تقديم مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا وتحقيق الفوز الثاني له في ختام معسكر الإعداد الخارجى حيث ستعود بعثة الفريق إلى القاهرة غداً السبت.

ومن المقرر ان يستأنف الزمالك تدريباته بضم اللاعبين الدوليين طارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش، عقب انتهاء فترة الراحة بعد العودة من قبرص، فى إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى بمواجهة الجونة والإسماعيلى والأهلى.