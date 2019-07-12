شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يرفض الإعلان عن صفقات الموسم الجديد .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى حالة من السرية على الأسماء التى يرغب فى التعاقد معها، حتى لا تبالغ الأندية التى يلعب لها هؤلاء اللاعبين فى الأسعار خلال فترة التفاوض فى الفترة المقبلة.

وسبق وأعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع طلعت يوسف، لتولى القيادة الفنية للفريق الكروى فى الموسم المقبل.

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ويمتلك طلعت يوسف سجلا تدريبيا حافلا، وهو أحد اللاعبين البارزين فى تاريخ نادى الاتحاد السكندرى، وسبق له قيادة العديد من الأندية فى الدورى الممتاز، وحقق العديد من الإنجازات معها.

واحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز موسم 2018 / 2019 برصيد 39 نقطة.