منتخب الصالات يفوز على زامبيا 5 - 4...

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جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر لكرة الصالات، فوز صعبا علي منتخب زامبيا 4/5 ضمن منافسات بطولة جنوب افريقيا الودية ليرفع منتخب مصر رصيده الي 4 نقاط في صدارة الدورة حتي الأن. انتهي الشوط الأول بتفوق منتخب مصر بثلاثية نظيفة، وفي الشوط الثاني انهار منتخب مصر ليسجل منتخب زامبيا أربعة اهداف متتالية ويتقدم 3/4، لكن استعاد منتخب مصر توازنه وانتفض لاعبيه وحسموا الامور لصالحهم بنتيجة 4/5. Advertisements أحرز أهداف منتخب مصر عبده الاشول هدفين ، وكلا من مصطفى عيد وابراهيم ايكا وحمو هدفا واحدا. ويلاقي منتخب مصر نظيره جنوب افريقيا الأحد علي لقب الدورة الودية.

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