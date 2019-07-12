شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يدرس عروض ثلاثى الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أستقر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بعد التشاور مع طلعت يوسف المدير الفنى على دراسة بعض العروض الداخلية و الخارجية التى تقدمت بها بعض الاندية لشراء ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم الهانى سليمان و محمد بازوكا و أحمد الألفى وفقا للمصلحة العامة لفريق الكرة .
و تضع إدارة سيد البلد أستراتيجيه بالتنسيق مع المدير الفنى لإعادة هيكلة فريق الكرة فى إطار سياسة الأستثمار الرياضي الذى ينتهجه مجلس إدارة النادى للاستفادة بجميع عناصر و لاعبى الفريق خلال المرحلة القادمة .
ويواصل مسئولو الاتحاد ابرام الصفقات الجديدة واخرها ضم لاعب نادى المنصورة أحمد راشد مواليد 1995 و الذى يُجيد اللعب فى أكثر من مركز بخط الوسط .
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