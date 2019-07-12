شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا: الأهلى قادر على حسم الدورى وهدفنا دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر فيديو للاعب مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الأحمر خلال تواجدة بالمعسكر المقام فى إسبانيا.

وأوضح مؤمن زكريا خلال تصريحات للموقع الرسمى للنادى الاهلى أن الفريق الاحمر قادر على حصد بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم ومن خلال الفوز فى المبارتين المتبقيتين من عمر البطولة أمام المقاولون العرب و الزمالك .

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وأشار مؤمن زكريا أن هدف لاعبى الأهلى الأكبر هو حصد بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة بعد الغياب عن الفوز باللقب الافريقى لسنوات عديدة و اللعب فى بطولة كأس العالم للاندية .