شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة بعثة الزمالك من من معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت بعثة الزمالك بقبرص إن موعد العودة إلى القاهرة سيكون فى الخامسة والنصف من مساء غدا السبت، بعد نهاية المعسكر المغلق الذى خاضه الفريق فى قبرص منذ الإثنين قبل الماضى، والذى استمر لقرابة 13 يومًا استعدادا لاستئناف الدورى عقب منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.

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وخاض الزمالك خلال معسكره في قبرص 4 مباريات ودية الأولى أمام فريق إيل ليماسوس وانتهت بالخسارة 4 – 3 ، والثانية أمام أنورثوسيس فاماغوستا وانتهت بالتعادل 3 – 3 ، والثالثة أمام دوكسا وانتهت بالفوز بهدف محمد عنتر والرابعة اليوم أمام أمونيا وانتهت بالفوز بهدف أيمن حفني.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى جميع مبارياته للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.