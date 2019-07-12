طلائع الجيش يحصل على خدمات وليد حسن من المصرى...

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جدة - عمرو شويل أنهى نادى طلائع الجيش إجراءات الحصول على خدمات وليد حسن صانع ألعاب النادى المصرى لمدة موسمين، لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد.
وتنازل وليد حسن عن 900 ألف جنيه هى قيمة مستحقاته لدى النادى البورسعيدى للموسم الجديد من أجل الانضمام إلى فريق طلائع الجيش.
يذكر أن وليد حسن كان قد تمت إعارته مرتين منذ انتقاله إلى المصري، وتحديدا لفريقي الإنتاج الحربي، وغزل المحلة الذى يلعب بدوري الدرجة الثانية.
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