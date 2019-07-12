’’كهربا رايح جاي‘‘.. تطورات جديدة في أزمة الموسم.. وخطوة تصعيدية من اللاعب.. وأول تحرك من الزمالك.. والأهلي يترقب

كتب: ضياء السقا

تطورت أزمة محمود كهربا، مع نادي الزمالك، بعد فسخ عقده مع القلعة البيضاء، واقترابه من التوقيع لنادٍ تركي كـ"محلل"، تمهيدا لانتقاله بعد ذلك إلى الأهلي، بحسب تقارير إعلامية، وهو الأمر الذي يرفضه مرتضى منصور، ويحاول بشتى الطرق حل الأزمة مع اللاعب بشكل ودي.

وامتنع كهربا عن التواجد فى مقر النادي ساعياً لفسخ تعاقده، لوجود خلاف بينه ومسئولى القلعة البيضاء حول قيمة عقده السنوى ورغبته فى زيادة العقد.

أول تحرك من كهربا

وغادر كهربا صباح الجمعة مطار القاهرة الدولى متوجهًا إلى لبنان "ترانزيت" ثم التوجه بعد ذلك إلى تركيا لبحث العرض الذى تلقاه مؤخرًا ومن ثم التوقيع رسميًا.

ونشر نجم الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة له من داخل الطائرة المتجهة إلى لبنان في رحلة ترانزيت حيث سيقضي يوم بلبنان قبل السفر إلى تركيا.

أول تحرك من الزمالك

وبحسب موقع "مصراوي"، فإن مسئولي الزمالك سيجتمعون مع والد "كهربا" خلال ساعات فى محاولة أخيرة لحل الأزمة ودياً قبل تصعيدها.

وفي سياق متصل، أكد "موقع اليوم السابع" أن والد كهربا تلقى مكالمة من أحد نجوم النادي القدامى خلال الساعات الأخيرة، من أجل التوسط فى حل أزمة اللاعب والعودة إلى ناديه.

وشهدت المكالمة التى تلقاها والد كهربا توضيحه أنه حزين من عدم تعديل عقد نجله فى الزمالك خاصة أنه تلقى أكثر من وعد بذلك وفقا لما أكده فى المكالمة مع نجم النادى الأبيض السابق -الذى رفض ذكر اسمه فى الوقت الحالى- كما كشف والد كهربا خلال تلك المكالمة أن نجله حتى الآن لم يوقع إلى أى ناد فى تركيا ويتفاوض مع عددا من الأندية هناك قبل التوقيع.

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أكد منذ أيام أن تعاقد ناديه مع «كهربا» موثق بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولا يحق له الإنتقال لأي مكان حالياً.

وقال مرتضي منصور في فيديو مصور نشره عبر الموقع الرسمي للنادي، إن محمود كهربا يرتبط بتعاقد لمدة 5 سنوات مع الزمالك مضي منهم عامان ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر.

وأضاف أن كهربا تغيب عن التدريبات منذ بدء فترة الإعداد وسيتم توقيع عقوبات عليه بناء على هذا الأمر.

Advertisements

خطوة تصعيدية

وفي أول خطوة تصعيدية، قدم "كهربا"، شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي.

وبحسب موقع سوبر كورة، فإن كهربا قدم الشكوى عن طريق محامي سويسري، وأكد فيها عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك في الوقت الحالي، حيث لم يقم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.

كهربا يبحث عن محلل

وبحسب موقع فيتو، فإن "كهربا" يفكر في التوقيع لأحد الأندية الأوروبية خلال الأيام المقبلة، بداعى فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وفقا لتأكيدات المحامى المكلف من اللاعب لتولى القضية بصحة موقفه وفسخ العقد وأن اللاعب سيقوم بوضع شرط خاص في تعاقده مع النادي الجديد يقضى بإمكانية انتقاله لصفوف النادي الأهلي حال سداد شرط جزائى متفق عليه، وبالتالى سيقوم النادي الأحمر بسداد الشرط والحصول على خدمات اللاعب بشكل قانونى دون الدخول طرفا في الأزمة.

تعليق غامض

من جانبه، علق كهربا على الأزمة الحالية، بشكل غير مباشر، عبر حسابه بانستجرام، قائلا: "متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير وفى الأخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعود ومحصلتش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومقدرش، فلا تلمني فيما لا تعلم ولا تعتب علي فيما لا تعشه، لكل فعل رد فعل".

أول تهديد من الزمالك

وفي سياق متصل، كشف مصدر بنادي الزمالك، لموقع "فيتو" عن توجيه مسئولي القلعة البيضاء تحذيرات لـ"كهربا" بتجميده وإيقافه.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك سيتقدمون بشكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا" في حالة توقيعه لأحد الأندية الخارجية دون علم الأبيض.

ونشبت خلافات حادة الفترة الماضية بين كهربا، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك، حيث هاجم الأخير، لاعب الوسط، قائلا: "اللاعب كسب من وراء نادي الزمالك أكثر من 150 مليون جنيه في سنوات الإعارة، بعد ما كان بيركب توكتوك ركب عربية بحوالي 20 مليون جنيه ومش عارف اسمها ايه إيه”.

ووجه مرتضى رسالة حادة لكهربا قائلا: ”العقد موثق من اتحاد الكرة يا كذاب، لم نفسك واحترم نفسك والأفلام ديه مش بتهز شعره من راسي.. ولسة العقد فاضل فيه 3 سنوات .. وأنت مش معترف بالعقد ده إزاي كنت بتمضي وتستلم فلوس إزاي”.

جدير بالذكر أن هناك أنباء متداولة تشير إلى اقتراب كهربا من الانتقال إلى النادي الأهلي، بعد وصول اللاعب لطريق مسدود مع ناديه.