مدحت شلبي مشيدا بماني: ’’عندنا عبده كفتة بيطلع يجري من الكاميرا لأنه نجم كبير !‘‘

كتب: ضياء السقا

أشاد الإعلامي، مدحت شلبي، بأداء نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، وقيادته لمنتخب بلاده للوصول إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا.

وقال شلبي في برنامجه "مساء الأنوار" على فضائية "نايل سبورت": "ماني مرشح للكرة الذهبية علشان بطل أوروبا وممكن يكسب كأس الأمم وبيقف يتكلم للإعلام عادي، هنا عبده كفته يخرج من المباراة بيجري من الكاميرا لأنه نجم كبير أوي لا يجوز أن يتحدث لجمهوره !".

وتابع الإعلامي: "هذه رسالة للكباتن في الأندية بالدروي المصري خاصة الأهلي والزمالك لأنه يرون أنفسهم أكبر من الوقوف أمام مايك له حقوق الدوري".

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وواصل: "افهموا الاحتراف بشكل صحيح ولغة كرة القدم.. الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والبرتغالي كريستيانو رنالدو لاعب يوفينتوس والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول يتحدثون بعد المباريات".

وأضاف: "يبدو أن نجومنا أكبر منهم بكثير، نحن نرى أن لاعبينا يروا أنفسهم أكبر في كل شىء ومديرين الكرة أحيانًا يجبرونهم على ذلك، والمديرين الفنيين لا يحضرون المؤتمر الصحفي لأنهم أكبر منه أيضًا".