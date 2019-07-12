خاص.. الإسماعيلي يرد على عواد.. حديثك "كذب".. والباب مفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن حقيقة العرض الذي جلبه حارس الفريق محمد عواد للرحيل كذب، مشددًا أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية منذ عودته من الإعارة.

وكان عواد كتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن هناك تعنت ضده بعد نهاية إعارته من الوحدة، لافتًا إلى أن النادي رفض الرد على عرض مالي يقدر بـ60 مليون جنيه (طالع التفاصيل).

وأضاف المنياوي في تصريحات خاصة لمصراوي، :"إدارة الإسماعيلي لم تتلق أي عروض رسمية لبيع اللاعب، وعلى اللاعب إعلان العرض الذي جاء النادي للجماهير".

وتابع مدير الكرة بالإسماعيلي تصريحاته :"منذ عودة عواد للنادي واللاعب يحاول أن يفتعل الأزمات كان آخرها حديثه معي ومع سعفان الصغير مدرب الحراس بأنه يرفض استكمال مشواره مع الفريق مع هؤلاء اللاعبين المتواجدين حاليًا".

واستكمل :"الإسماعيلي استطاع الموسم الماضي أن يلعب مبارياته بالحراس المتواجدين في الفريق حاليًا دون عواد".

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وعن موقف النادي من رحيل عواد :"كل ما تردد عن تحديد سعر رحيل اللاعب من الإسماعيلي غير صحيح، لكن لن نتمسك بلاعب لا يريد الاستمرار معنا".

وخاض صاحب الـ27 عامًا تجربة على سبيل الإعارة مع فريق الوحدة السعودي ليعود إلى الإسماعيلي بعد نهاية إعارته.

جدير بالذكر أن عواد ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال لفريق نادي الزمالك نظرًا لحاجة الفريق الأبيض لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد إصابة حارس الفريق الأساسيي محمود عبد الرحيم "جنش".

وكان "جنش" تعرض للإصابة في معسكر المنتخب الوطني المصري لتثبت الأشعة التي خاضها الحارس بإصابته بقطع في وتر أكليس ليغيب عن الملاعب لمدة لن تقل عن تسعة أشهر.