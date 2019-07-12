تقرير.. صفقات مجانية في كأس الأمم.. ثلاثي الجزائر الأبرز.. وجيان ينتظر الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية تواجد أكثر من لاعب مشارك مما لديهم أحقية الانتقال مجانًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبالطبع يترقب العديد من الأندية أبرز اللاعبين المشاركين في المسابقة القارية والمقامة حاليًا في مصر من أجل تدعيم صفوفها في الصيف الجاري.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز اللاعبين الذين انتهت عقودهم في الصيف الحالي مما يحق لهم الرحيل مجانًا:

- ثلاثي الجزائر

يمتلك مهدي زفان لاعب المنتخب الجزائري أحقية الرحيل لأي فريق مجانًا في الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية عقده مع فريق ستاد رين الفرنسي.

زفان والذي يشارك في مركز الظهير الأيمن بجانب قدرته على المشاركة في الظهير الأيسر يمتلك 13 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري.

ومن المتوقع أن يشارك زفان في مباراة الجزائر المقبلة أمام نيجيريا بعد إصابة يوسف عطال والذي سيغيب حتى نهاية مشوار "محاربي الصحراء" في البطولة الأفريقية.

في المقابل، يستطيع مهدي عبيد لاعب وسط المنتخب الجزائري الانتقال لأي ناد بعد نهاية عقده مع فريق ديجون الفرنسي.

صاحب الـ26 عامًا شارك مع المنتخب الجزائري في 11 مباراة دولية حيث كانت آخر مشاركاته في مباراة تنزانيا.

اللاعب الثالث في المنتخب الجزائري والذي لديه فرصة الانتقال بشكل مجاني وهو ياسين براهيمي بعد نهاية عقده مع فريق بورتو البرتغالي.

وشارك براهيمي في 48 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري استطاع من خلالهم أن يسجل 11 هدفًا.

- ثنائي تونسي

يستطيع الظهير الأيسر للمنتخب التونسي وفريق الترجي أيمن بن محمد الانتقال مجانًا في الصيف الحالي بعد نهاية عقده مع فريق "الدم والذهب".

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بن محمد صاحب الأصول الأيرلندية شارك في ست مباريات دولية مع منتخب بلاده تونس.

لاعب آخر من صفوف الترجي التونسي لديه فرصة الانتقال لأي ناد في الصيف الحالي وهو لاعب الوسط غيلان الشعلالي.

الشعلالي صاحب الـ 25 عامًا شارك في 14 مباراة دولية مع المنتخب التونسي حيث كان آخر مشاركاته مع "نسور قرطاج" أمام منتخب مدغشقر في ربع نهائي البطولة.

- جيان ينتظر الأهلي والزمالك

أعلن أسامواه جيان هداف المنتخب الغاني نهاية عقده مع فريق كايسري سبور، ليصبح لاعبًا حرًا للانتقال لناد آخر في الصيف الحالي.

جيان (33 عامًا) أعلن مؤخرًا أنه أصبح متاحًا للرحيل مجانًا مشيرًا إلى أنه لن يفكر في العروض إلا بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكشف جيان عن موقفه من الانتقال للأهلي والزمالك خلال تصريحات تليفزيونية ليؤكد أنه منفتح للرحيل لأحد من القطبين حال وصول عرض مناسب خاصة أن الناديين من كبار القارة.

جيان يمتلك سجلاً حافلاً مع المنتخب الغاني حيث شارك في 105 مباراة دولية استطاع خلالها أن يسجل 31 هدفًا.

لاعب آخر من صفوف المنتخب الغاني يمتلك أحقية الرحيل مجانًا وهو توماس أجيبونج جناح فريق مانشستر سيتي للشباب.

صاحب الـ22 عامًا تلقى ضربة صادمة في بداية مشواره مع المنتخب الغاني بعدما أصيب في مباراة بنين ليغيب عن مباراتي الكاميرون وغينيا بيساو بينما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة تونس.

- مهاجم السيتي متاح للرحيل

بعد نهاية مشواره مع فريق العربي القطري أصبح ويلفريد بوني لديه أحقية الرحيل مجانًا في الصيف الجاري.

الدولي الإيفواري خاض تجربة على سبيل الإعارة مع الفريق القطري قادمًا من سوانزي سيتي إلا أن صاحب الـ30 عامًا انتهى عقده مع النادي الإنجليزي في الموسم الحالي.

بوني سبق وأن خاض تجربة كانت الأهم في مشواره على الملاعب الإنجليزية عندما لعب في صفوف مانشستر سيتي منذ موسم (2014-2015) وحتى موسم (2017-2018) تخللها هذه الفترة تجربة على سبيل الإعارة مع فريق ستوك سيتي.