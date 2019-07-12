سألنا الجماهير عن تدريب جوزيه للمنتخب فكانت النتيجة: نعم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

طرح "مصراوى " أمس على متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "سؤالا حول خليفة أجيرى يتضمن ترشيحاً، لاسم مانويل جوزيه لاختياره مديرا فنيا للمنتخب المصرى بعد الإقصاء من دور ال 16 من بطولة أمم افريقيا مصر 2019.

ويأتى السؤال ضمن أسئلة ست ستتناول أهم المرشحين وردود أفعال الناس على ترشيحهم وقبولهم أو رفضهم لهذا الترشيح فى إطار اهتمام الرأى العام بخليفة المدير الفنى المكسيكى الذى أخفق فى أول اختبار فى أهم بطولة قارية والمقامة على أرض مصر.

الخليج 365 كان قد طرح استفتاء حول ترشيح اسم حسام حسن والفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب وقوبلا بالرفض فيما وافق الزوار على حسن شحاتة بنسبة 53.4% :

ووافق معظم المتفاعلين مع السؤال على صفحة "الخليج 365" على فيس بوك على تولي مانويل جوزيه مهمة تدريب منتخب مصر خلفًا لخافيير أجيري، المدير الفني السابق للفراعنة، الذي أقاله هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق.

Advertisements

فقد وافق 607 زائرا على تولي جوزيه مسئولية تدريب المنتخب بنسبة 55.4% من إجمالي 1096 تعليقا تفاعلوا مع السؤال المطروح. ورفض نحو 387 زائرا بنسبة 35.3% من إجمالي التعليقات، ولم تشارك نسبة 9.3% في الإجابة. حيث اكتفوا بالتعليق فقط.

ورأى الموافقون إن جوزيه قادراً على إدارة المنتخب وفرض الانضباط وتطوير اللاعبين والاختيار الجيد فيما رأى المعارضون أن البرتغالي تقدم فى السن ولم يتولى تدريب أى فريق منذ 7 سنوات وأن المنتخب فى حاجة إلى اسم جديد.

وتستكمل بوابة مصراوى أسئلته على حسابها على فيس بوك طوال أسبوع كامل حول خليفة أجيرى.