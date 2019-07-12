إنتر يتعاقد رادو ويعيره لجنوى

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الحارس يونوت رادو من فريق جنوى بشكل نهائي. وفي نفس الوقت، قرر مسؤولو إنتر ميلان إعارة اللاعب لجنوى لمدة موسم واحد. وكان رادو (22 عاماً) شارك في 33 مباراة بالدوري الإيطالي مع جنوى. يأتي هذا في الوقت الذي قام فيه إنتر ميلان بإعارة اللاعب السويسري شيان إيميرز لفريق واسلاند بيفرين البلجيكي لمدة موسم واحد.

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